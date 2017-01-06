Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Dilekçe Komisyonunun 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Sözlerinin başında İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarını kınayan Satır, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Komisyona gelen bazı dilekçe konuları şöyle:

"Aile ve evlilik kurumuna zarar verici nitelikteki televizyon yayınlarından şikayet; Terörün önlenmesi için Birleşmiş Milletler merkezinin Kudüs'e taşınması talebi; Medyaokuryazarlığı dersinin iletişim mezunlarınca verilmesininin zorunlu hale getirilmesini; Yaz aylarının çok sıcak geçtiği illerde mesai saatlerinin değiştirilmesi; Bedelli askerliğin yeniden düzenlenmesi; Vergi kaçırma ihbarı yaptığını ancak kendisine ihbar ikramiyesi ödenmemesi; Türkiye'deki Suriyelilerin, suç işledikleri ve terör örgütü mensubu olabilecekleri gerekçesiyle geri gönderilmesi talebi; Ad ve soyadının değiştirilerek, ailesi ile soybağını kesilmesi talebi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının ülke savunmasında değerlendirilmesi; Ayasofya Müzesi'nin cami olarak faaliyete geçmesini; Kiracısından kira parasını alamaması; Polis özel harekat memuru alımında cinsiyet ayrımından şikayet; Cezaevinden kaçtığını belirterek, cezasının affedilmesini talebi; taciz ve tecavüz olayları faillerine idam verilmesi talebi."

Evlilik programları

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, önümüzdeki dönemde, stajyer ücretleri; boşanmalarda icra ile çocuk teslimi; evlilik programları; devlet yurtlarında kız çocuklarına uygulanan kontenjanın artırılması; Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları konusunda alt komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti.

Satır, Çerkez Ethem'in vatan haini olup olmadığına ilişkin ailesinden yapılan bir başvuru üzerine, bu konuda ilgili kurumlara yazı yazdıklarını, vatan haini olduğuna dair kanun ve karar olmadığının kendilerine bildirildiğini aktardı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından idam cezasının getirilmesi istemiyle çok sayıda talep geldiğini belirten Satır, "darbeci olduğu kesinleşen bir generalin de içinde olduğu mağduriyet dilekçeleri" de geldiğini söyledi. Bu kişinin şu an tutuklu bulunan ve darbe girişimi sırasında Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı olan Tümgeneral Mehmet Akyürek olduğu öğrenildi.

FETÖ mensuplarının, dershanelerin kapatılması döneminde komisyona yaptıkları yoğun başvurularının bir benzerinin bu dönemde de mağduriyet üzerinden yapıldığını ifade eden Satır, mağduriyet dilekçeleriyle ilgili hukuki başvuru yollarını gösteren yanıtlar verdiklerini söyledi. Satır, çok sayıda kişiden FETÖ mağduru olduklarına dönük de dilekçe aldıklarını kaydetti.

Satır, hapishanelerdeki yoğunluktan şikayet eden dilekçelerin sayısının da önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu konuda da bir alt komisyon kurulabileceğini söyledi.

Evlilik programlarıyla ilgili başvuru aldıklarını aktaran Satır, bu programların insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Yasakçı bir anlayışa sahip olmamasına rağmen bu programların yasaklanması gerektiğini belirten Satır, "Kadın haklarından bahseden derneklerin bu programlarla ilgili nerede olduğunu merak ediyorum." dedi.