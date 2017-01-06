Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de bu akşam saat 20.45’te oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası ile ilgili 18:00’dan itibaren Ihlamur Sokak (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak.