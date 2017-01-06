Ataşehir’de bu akşam saat 20.45’te oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası ile ilgili 18:00’dan itibaren Ihlamur Sokak (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak.
İstanbullular bu akşam bu yollara dikkat
06.01.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ataşehir’de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Etiketler : İstanbul,trafik,yollar,
435734 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435734.aspx
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