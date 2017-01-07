Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammed bin Salih bin Tahir Benten ile 2017 Yılı Hac Protokolü’nü imzaladı. Protokolle hac kontenjanı artırıldı. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl sayı 80 bin olacak. Adaylar 23 Şubat’ta yapılacak kura yoluyla belirlenecek. Cidde’de gerçekleştirirlen toplantıda Mescid-i Nebevi’de ziyaret esnasında kadın hacıların uzun süre bekletildiğini söyleyen Başkan Görmez, bu uygulamanın kaldırılmasını istedi. Bu arada geçtiğimiz yıl Mekke ve Medine’de kurulan 2 Diyanet Hastanesi bu yıl Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen hacı adaylarına da hizmet verecek. Öte yandan Suudi Arabistan yetkilileri de yaptıkları açıklamada Mekke’de kutsal mekânlardaki genişletme çalışmalarında sona yaklaşılması ve bazı bölgelerde bitmesi sebebiyle hac kotasının yükseltildiği bilgisini verdi.