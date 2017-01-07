Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT’ta yaşananların anlatıldığı iddianame tamamlandı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan va 16 şüphelinin yer aldığı iddianamede, toplamda 60 müştekinin olduğu belirtildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede şüphelilerden 11’ine 5’er kez, 5’ine ise 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Yarbay Eray Uçkun gösterildi. Uçkun’un da aralarında bulunduğu 13 cuntacının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda toplandığı kaydedildi. TÜRKSAT’ın ele geçirilip kontrolünün sağlanması ve yayınların kesilmesi görevi verilen cuntacıların, kendi araçlarıyla ve sivil kıyafetleriyle geldikleri Muhafız Alayı’nda hazırlandıkları aktarıldı. Cuntacıların askeri kıyafetleri giydikten sonra hazırlanan silah ve mühimmatları kuşandıkları ve 2 helikopter ile saat 00.45’te TÜRKSAT’a gittikleri belirtildi. Helikopterlerin taşıdıkları askeri personeli indirmeden önce, nizamiye bölgesi ve barikat kurulan bölgeyi taradığı kaydedildi. Uçkun’un koordinatörlüğünde uydu yayınlarının kesilmesi için görevlileri alıkoydukları ancak yapılan tüm tehdit, baskı ve zorlamaya rağmen uydu yayınlarını kesemedikleri belirtildi. Bunun üzerine cep telefonundan gelişen olayları bildiren Uçkun’un dışarıdan uydu yayınlarının kesilmesine yardım etmek üzere gelecek sivil örgüt mensuplarının da gelmemesi üzerine savaş uçakları tarafından bombalanarak tahrip edilmesi talimatını verdiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz’da kaçan 6 FETÖ’cü ise halen aranıyor.