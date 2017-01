Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin (43) ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşlar, adliye salonuna alkışlarla eşliğinde getirildi. Törende şehit yakınlarının feryatları yürek burktu. Musa Can’ın kızı Başak Can “Burada her yerde babamın ayak izleri var. Bir daha buraya gelemem” dedi. Can’ın Ankara Üniversitesinde okuyan büyük kızı Emine Can ise şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, şehidin en büyük oğlu ise sinir krizi geçirdi. Adliye binasına sığmayana kalabalık bina dışına taştı. İçeride tören devam ederken dışarıda biriken kalabalık da sloganlarla terörü lanetledi. Cadde esnafı dükkânlarını Türk bayraklarıyla donattı. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Ateş düştüğü yeri yakar. Onlar vatanları, milletleri için şehit oldular. Makamların en üstüne yükseldiler. Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayına değil Türkiye’ye yönelik bir saldırıdır. Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Teröristlerin kimliği belli ama şu aşamada açıklamıyoruz. Eylemi terör örgütü PKK’nın yaptığından şüphemiz yok. Terör örgütleri son dönemlerde adeta vardiya usulü çalışıyorlar” dedi. Şehit polis Fethi Sekin için bir tören de İzmir Valiliği önünde yapıldı. Yağmura rağmen çok sayıda İzmirlinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın törende güçlükle konuştu. Aşkın yaptığı konuşmada “Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim. Seni kelimelere sığdıramam. Seni yerlere göklere sığdıramam. Senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın kalbidir” diye konuştu. Babasının cenazesini, Sekin’in meslektaşları ile birlikte omuzlayan Nisa’yı İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın öperek teselli etti. Annesini 56 gün önce kanserden kaybeden Sekin memleketi Elazığ’da toprağa verilecek. Öte yandan adliyede taksi durağında şoförlük yapan Çetin Yenel, şehit polis memuru Sekin’in son anlarını anlattı. Yenel “Yerde yatarken, şehadete koşarken bile bana ‘Gelme’ diyerek kahramanlığına devam etti” şeklinde konuştu.

İZMİR’DE EV KİRALAMIŞLAR

Kanlı saldırıda detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ölü ele geçirilen PKK’lı teröristlerin 28 Aralık’ta İzmir’e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiraladığı, 30 Aralık’ta yurt dışından gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluşup iki araç satın aldığı öğrenildi. Araçların ödemesini yaparak ruhsatlarını da kendi adına alan kişi, aynı gün Türkiye’den ayrıldı. Olayla ilgili gözaltında bulunan 18 şüpheliden İzmir’de yakalanan 9’unun, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle doğrudan bağlantılı oldukları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞ OLAY YERİNE ÇİÇEK VE NOT BIRAKTI

Terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi önündeki polis nöbet kulübesine vatandaş çiçek ve notlar bıraktı. Bir vatandaşın kulübeye bıraktığı “Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin’isin, mekânın cennet olsun” şeklindeki not dikkati çekti.