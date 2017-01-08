Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri, kar kış demeden İstanbul’un 10 noktasında asayiş uygulamalarına devam ediyor. Mahmutbey Gişeler’de de güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıyor. Yaklaşık 2 gündür İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen çalışmalarına devam eden yüzlerce polisten oluşan ekip, durdurdukları araçları didik arıyor. Uygulama trafiğin yoğun olduğu noktalarda gün boyunca devam edecek.