Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan ve Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün yeniden fenalıştı ve yoğun bakım servisine alındı.
Son Dakika... Meclis Başkanı İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
09.01.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahraman, geçen hafta Güven Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.
Etiketler : tbmm başkanı,meclis balkanı,ismail kahraman,yoğun bakim,
436388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436388.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER