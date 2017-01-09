Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, megakentte devam eden kar yağışı nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkışını yasakladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmaları yasaklandı." ifadelerine yer verildi. İstanbul Belediyesi, TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini açıkladı. Cuma günü akşam saatlerinde TEM'de 11 TIR kaymış, uzun kuyruklar oluşmuştu.