Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerinde aralarında bulunduğu 34 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest kalırken 32 kişi tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mahkeme şüphelilerden 26’sı hakkında tutuklanma kararı verirken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FETÖ soruşturmasında 26 tutuklama
10.01.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 34 kişiden 26’sı tutuklandı.
Etiketler : Malatya,
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