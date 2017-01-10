Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerinde aralarında bulunduğu 34 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest kalırken 32 kişi tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mahkeme şüphelilerden 26’sı hakkında tutuklanma kararı verirken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.