Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asri Mezarlıkta işlemlerin ardından şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazeleri, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirildi.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitlerin naaşı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale'ye uğurlandı.





ZEKAİ AKSAKALLI DA TÖRENDEYDİ

Burada düzenlenen törene, Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askeri ve sivil erkan katıldı.





