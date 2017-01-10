Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 25 ilde düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 64’ü emniyet mensubu 80 kişiden 30’u gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

MALATYA MERKEZLİ 11 İLDE OPERASYON: 30 GÖZALTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya’da KHK ile kapatılan Turgut Özal ve Rahime Batu Kolejlerinde daha önceden görevli olan öğretmenlere yönelik gerçekleşen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Malatya dışındaki diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Malatya’ya getirilmesi ile 30 kişinin sorgularının yapılacağı ve sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.