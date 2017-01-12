Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Malkoç, önemli açıklamalarda bulundu. Kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Malkoç, başvurular üzerine tavsiye kararları verdiklerinin söyleyerek geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumuna 5 binin üzerinde başvuru yapıldığını dile getirdi. Malkoç, toplumun yüzde 75’inin kurumu tanımadığının tespit edildiğini, bu eksikliği gidermek için çalışacaklarına dikkat çekti. Sloganlarının “Başın düşünce dara, ombudsmanı ara” olduğunu söyleyen Malkoç, tavsiye niteliğindeki kararlarının uygulanabilirliğinin artırılması için yapılması planlanan çalışmalarla ilgili soruya şu cevabı verdi: “Bundan sonra birinci yapacağımız şey şu; kararları uygulamayan kurumları kamuoyuna ifşa etmek. Bu basit gibi görünebilir ama önemli bir güçtür. Teşbihte hata olmaz, bir ara vergi dairelerince ‘vergi yüzsüzleri’ listesi yayınlanıyordu. Biz hukuka uygun, adil, hakkaniyete uygun kararlar verdikten sonra bu kararları uygulamayan kurumlarla ilgili bir bakıma bürokratik oligarşiyle mücadelemiz devam eder. Yeter ki kararlarımız hukuka, hakkaniyete uygun olsun. Bunu yapacağız.” Malkoç, görevlilerin kararları niye uygulamadıklarının denetim ve sorgulamasının yapılmasını hedeflediklerini söyledi.