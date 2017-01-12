Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda, aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında 11 Ocak'ta merkeze bağlı Ağaçdibi köyü Şelale mevkisinde düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen E.E'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü kaydedildi.