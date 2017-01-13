Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Meclis Başkanlığı, o yıl vekil kavgaları nedeniyle büyük zarar gören, üzerinde bardak kırılması nedeniyle hasar oluşan eski kürsüyü ve ses düzenini yenilemek için 2013 yazında ihale açmıştı. İhale şartnamesinde, kürsünün sağlam olması için, “birinci sınıf bubinga ağaç kaplama” yapılması yer almıştı. Bubinga ağacı, dünyada sadece orta ve batı Afrika’da, özellikle Gabon, Kamerun ve Fildişi sahillerinde yetişiyor. Dünyanın en sert ağaçlarından biri olarak biliniyor. Meclis Başkanlığı bununla da yetinmemiş, kürsünün zarar görmemesi için, mermer ayak üzerine sabitlenmesi, ahşap kürsü üst tablası konulması şartını da getirmişti. Tüm bunlara rağmen hasar gören kürsü, tamir edilerek kullanılabilir hale getirildi. Kürsüye bir önceki mikrofon sistemi takıldı.