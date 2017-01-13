İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin Kartal ve Üsküdar'daki adreslerde aramaları devam ediyor.
İstanbul'da FETÖ operasyonu
13.01.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : fetö,istanbul,
437494 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437494.aspx
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