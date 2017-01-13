Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin Kartal ve Üsküdar'daki adreslerde aramaları devam ediyor.