Buna göre; Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Selami Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Yasin Kalem atandı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Arslan Günler ile Rıza Mehmet Korkmaz getirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Hatice Çelik ve Ferdi Şimşek atandı.
Bakanlıklara ait atama kararları
13.01.2017 - 09:55 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret ve Milli Eğitim bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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437520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437520.aspx
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