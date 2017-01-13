Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Selami Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Yasin Kalem atandı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Arslan Günler ile Rıza Mehmet Korkmaz getirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Hatice Çelik ve Ferdi Şimşek atandı.