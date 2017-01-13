Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 35 polis gözaltına alındı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen polislere yönelik operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 35 polis, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Operasyonun devam ettiği bildirildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
13.01.2017 - 15:24 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 35 polis gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,gaziantep,
437648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437648.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER