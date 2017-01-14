Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yaşananlara ilişkin yazılan iddianamede tamamlandı. 66’sı tutuklu 72 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede ilginç bilgiler yer aldı. Onlardan bazıları şöyle:

- Genelkurmay’daki darbeciler tarafından bütün birliklere 15 mesaj gönderildi ve personel kalkışmaya çağırıldı. İlk mesaj karargahlara saat 21.30 sıralarında ulaştı. Donanma Komutanlığı’na bağlı 29 askerî gemi (ana muharip gemilerin yüzde 70’i) seyre kalktı. Gölcük, Aksaz, Mersin, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Foça’dan hareket eden 29 askerî gemiden Gölcük’ten seyre kalkan TCG YAVUZ ve TCG KEMALREİS isimli gemiden top atışı yapıldı.

- Gölcük Deniz Ana Üssü’nde saat 21.34’te Tuğamiral Hayrettin İmren üs kapılarındaki nöbetçi personele “Amiral rütbesinde komutanınız olarak sizin başınızdayım. Birlikte mücadele edip savaşacağız ve birlikte öleceğiz. Donanma Komutanınız Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket eden bir haindir” diye talimat verdi. Darbeciler, kalkışma engellenince bota binip kaçtı.

- 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Karargahında 50 asker nöbetçiydi. Ama aralarında Tuğamiraller İrfan Arabacı, Muhittin Elgin, Oğuz Karaman, Hasan Kulaç, İhsan Bakar, Murat Şirzai, Sinan Sürer’in de aralarında bulunduğu 43 personel, görevli olmadığı halde karargâha giderek darbe faaliyetlerine katıldı.

- Darbeciler, FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan Bylock’u etkin şekilde kullandı. Not defterinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kılları çıkan Tuğamiral Ali Murat Dede’nin de aralarında bulunduğu 19 şüphenin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. FETÖ’cülerin ByLock’a 38 haneye varan çok uzun parolalar koydu.

- O gece karargâhta 174 bin liralık maddi hasar meydana geldiği belirlendi.