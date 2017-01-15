Toplantı kapsamında DEAŞ’a karşı ortak mücadele yolları görüşülürken, Türkiye’nin konu hakkındaki düşünceleri bir kez daha taraflara iletildi.
Hulusi Akar "DEAŞ’la Mücadele Toplantısı"na katıldı
15.01.2017 - 16:08 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Riyad’da DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı’na katıldı.
Etiketler : DEAŞ,hulusi akar,
438075 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438075.aspx
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