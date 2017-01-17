Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki Reina isimli eğlence merkezini yılbaşı gecesi kana bulayan terörist, İstanbul Esenyurt'taki operasyonla yakalandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, SALDIRGANIN ESENYURT'TA OLDUĞUNU BİLİYORDU

A Haber'de yayına bağlanan Nazif Karaman, operasyonla ilgili çarpıcı bir bilgiyi de aktardı. Karaman'ın verdiği bilgiye göre, güvenlik güçleri bir süredir teröristin Esenyurt'ta olduğu biliyordu. Ancak soruşturmanın gizliliği açısından bu bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Nazif Karaman, saldırganın Esenyurt'a gitmeden önce, Sefaköy'de bir trafik polisiyle çatıştığı bilgisini de aktardı.