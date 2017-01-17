Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasa dışı dinlemelerle elde ettikleri veriler üzerinden 17-25 Aralık döneminde iktidara yakın iş adamlarını “havuz kurdular” diye itham eden FETÖ’nün, kendisinin ise okyanus kurduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün Bank Asya’ya oluk oluk kayıt dışı para akıttığı tespit edildi.

Geçtiğimiz haftalarda FETÖ’ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla 60 iş adamı tutuklanmıştı. Bunların para havuzu kurup örgüte aktardığı belirlendi. Söz konusu iş adamları hakkında itiraflarda bulunan bir tanık, bu kişiler ve örgüt arasında fahiş para trafiğini gözler önüne serdi. Tanık şu ifşaatlarda bulundu:

Dünya Pazarlamada çalışıyordum. Firma aylık 5 milyon ciro yapıyordu. Bunun gibi 40 civarında şirket bulunuyordu. Bu firmaların sahibi olarak görülen isim Muharrem A. bu firmalarda Fetullah Gülen’den sonra gelen isimdi. Muharrem A. bu olaylardan sonra Amerika’ya kaçtı. Şirketlerde çalışan işçiler sigortasızdı. Çalışanlara açık senet imzalatılıyordu. İşten çıkmak isteyenler bu senetlerle tehdit ediliyordu.

KUTULARLA DEĞİL OTOBÜSLERLE PARA TRANSFERİ

Türkiye’nin 7 bölgesinde toplanan paralar otobüslerle getiriliyordu. Otobüsle getirilemeyen paralar ise şirkette çalışan bazı kadınların Bank Asya bankasındaki hesaplarına yatırıyordu. Bu kişilerin elinde zaten önceden aldıkları talimat olduğu için paraları istedikleri zaman çekiyorlardı ve bu rakam o tarihlerde aylık 3 milyon TL civarındaydı. Bu rakamın aylık 8 milyon liraya kadar yükseldiğini biliyorum. Miktar aylık 200 milyon liranın üzerindeydi. Bu paraların hepsi kayıt dışıydı. Vergiden kaçırmak için bu şekilde yöntem uyguluyorlardı. Paraları getirme işi örgütün en üst organına bağlı kişiler tarafından yapılıyordu. Bu kişilerin Bank Asya’dan 1 milyon 500 TL civarında kayıt dışı para aldıklarını biliyorum. Bank Asya bu şahısların babasının bakkal dükkanı gibiydi. Benim çalıştığım şirket her ay zorunlu olarak Samanyolu Televizyonu’na 500 bin TL ödüyordu. Bu ödenen paranın bir kısmı bizden burs adı altında zorla toplanıyordu ve üzerine da şirket katkı veriyordu. Şirket yöneticileri her hafta Samanyolu Televizyonu’nda düzenli toplantı yapıyordu. Toplantılara Samanyolu Televizyonu Genel Müdürü Hidayet Karaca başkanlık ediyordu. Bir toplantıya ben de katıldım. Bizi toplantıdan erken çıkardıkları için herhangi bir usulsüzlük görmedim. Çünkü bizim gibi alt kademe görevlilerinin yanında iş ile ilgili görüşüyorlardı. Şirketin işleyişinde çok fazla usulsüz işlemler vardı”