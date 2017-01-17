İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0350 liradan alınan euro ise 4,0370 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7840, liradan, euro ise 4,0090 liradan satılmıştı.