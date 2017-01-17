İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0350 liradan alınan euro ise 4,0370 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7840, liradan, euro ise 4,0090 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
17.01.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.
Etiketler : Serbest piyasa,
438561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438561.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER