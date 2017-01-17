CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Özcan’a ait otomobille TBMM’ye giriş yapacakları sırada, otomatik kapı kendiliğinden açıldı. Otomatik kapının otomobile çarpması sonucu açılan hava yastıklarından dolayı 2 vekil hafif şekilde yaralandı. Sağlık kontrolünden geçen vekillerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
CHP'li vekilin aracına TBMM girişinde otomatik kapı çarptı
17.01.2017 - 17:51 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’li vekillerin bulunduğu araca, TBMM girişinde aniden açılan otomatik kapı çarptı. Vekiller, çarpma nedeniyle patlayan hava yastıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : Tanju Özcan,İzmir Milletvekili Ali Yiğit,chp,tbmm,
438740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438740.aspx
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