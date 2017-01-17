CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Özcan’a ait otomobille TBMM’ye giriş yapacakları sırada, otomatik kapı kendiliğinden açıldı. Otomatik kapının otomobile çarpması sonucu açılan hava yastıklarından dolayı 2 vekil hafif şekilde yaralandı. Sağlık kontrolünden geçen vekillerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.