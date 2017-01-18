Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,