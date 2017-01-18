Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, soruşturma çerçevesinde, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcıları S.Ö.K. ve M.P. ve personel şube müdürü A.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheliler, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmışlardı.
FETÖ soruşturmasında 3 emniyet mensubu tutuklandı
18.01.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 emniyet mensubu tutuklandı.
Etiketler : Kütahya,fetö,emniyet mensubu,
439060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439060.aspx
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