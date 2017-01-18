Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, soruşturma çerçevesinde, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcıları S.Ö.K. ve M.P. ve personel şube müdürü A.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheliler, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmışlardı.