Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Rus jetlerinin El Bab yakınlarındaki DAEŞ hedeflerine karşı ilk kez ortak hava operasyonu gerçekleştirdiği açıklandı.



Rus Korgeneral Sergey Rudskoy, Suriyeli yetkililerin bilgisi dahilinde düzenlenen hava operasyonuna 9 Rus jeti ve 8 Türk savaş uçağının katıldığını söyledi.



Rudskoy, 36 hedefin vurulduğu operasyonun oldukça etkili olduğunu vurguladı. Ancak Türk askeri kaynakları, Rus jetlerinin El Bab'ın güneyindeki harekatı sırasında Türk uçaklarının havada olmadığı bilgisini verdi.



Ruslarla uçuş koordinatlarının paylaşıldığını vurguladı.



Türk yetkililere göre, harekat Türkiye ile Rusya arasında Suriye üzerindeki uçuşların koordinasyonu için geçen hafta imzalanan mutabakatın ilk uygulaması oldu.



Rusya Hava Kuvvetleri, El Bab yakınlarındaki DAEŞ hedeflerine karşı düzenlediği hava harekatı öncesinde Türk askeri makamlarını bilgilendirdi.



Harekat hava sahasında ve karada, Türk askeri unsurlarının bulunmamasını istedi.

Türk Hava Kuvvetleri de gün içinde El Bab'da gerçekleştireceği hava harekatlarının koordinatlarını Rusya ile paylaştı.



Bu arada Türkiye'nin El Bab harekatına yeterli destek vermemekle eleştirdiği uluslararası koalisyon uzun süre sonra ilk kez harekete geçti.



İki İngiliz tornado savaş uçağı El Bab yakınlarındaki Bzagah bölgesine hava harekatı düzenledi.



İngiliz uçaklarına hedef koordinatları Türk yetkililerce verildi.



ABD ordusuna ait silahlı insansız hava araçları da DAEŞ'e ait 4 hedefi vurdu.