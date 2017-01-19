Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında toplanan Yüksek Askerî Şûra hazırlığında yer alan bir albayın FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan şüphelilerin beyanı üzerine “tanık” olarak dinlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Şube Müdürü Albay Fehmi Atuk’un nöbetçi olmadığı halde 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığında olduğu belirlendi. Güvenlik görüntülerini inceleyen savcılık, Atuk’un TSK’dan ihraç edilen ve tutuklu bulunan Tuğgeneral Mücahit Tamer’le birlikte koridorda göründüğünü tespit etti. Atuk’un odasından uzun listeler hâlinde personele ait yakın ve uzak akrabalarıyla ilgili kişisel bilgileri içeren fişleme belgeleri çıktığı belirtildi. Listelerde, bazı sivil kişilere de ait kişisel bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Bunun üzerine savcılık tarafından gözaltına alınan Atuk daha sonra tutuklandı. Ordudan 2016 Kasım’da ihraç edilen Atuk ifadesinde FETÖ’yle bağlantısının olmadığını savunarak “Benim bu yaşanan olaylar ile herhangi bir ilişki ve irtibatım yoktur. Uzun süre sonra olanları anlamaya başladım. Anladığımda da birlikten kaçmayı düşündüm ancak patlamalardan ve çıkmamıza izin verilmemesinden dolayı bunu yapamadım” dedi.

Atuk, 15 Temmuz sonrası YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması için giden ekibin içerisinde de yer almıştı.