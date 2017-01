Türkiye Gazetesi

Derneğin Genel Müdürü Ali Karayılan denetiminde hazırlanan gıda yardım tırlarının tamamı Suriye’nin Azez bölgesi ve İdlip şehrine gidiyor.Karayılan yaptığı yazılı açıklamada ”Savaşın bütün acımasızlığının ortasında kalan hemen yanı başımızdaki Halep’te mazlum kardeşlerimizi unutmadık. Komşusu açken kendisi tok uyumayan bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu vesile ile böylesi büyük bir kampanyayı başlatan ve kısa bir sürede tırlar dolusu 615 ton un yardımını ve yanında gıda temizlik ve yakacak maddelerini birlikte organize etmemize katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de gündem ne olursa olsun biz insani yardım kuruluşlarının gündeminde Suriye’li kardeşlerimizin zor kış koşullarında yaşamları var. Birleşmiş Milletler'in kurmuş olduğu mekanizmanın fiilen Suriye'deki katliamın ortağı olduğunu söyledi.Genel Başkan Avukat Mehmet Cengiz, altı yıldır Deniz Feneri Derneği ve topyekün millet olarak Suriyeli vatandaşların bu dramına bir nebze olsun merhem olmaya çalıştıklarını belirterek dernek olarak bugüne kadar gıda, giyim ve sağlık temizlik malzemelerinden oluşan bine yakın tırı Suriye içerisine ve sınırlardaki yaşamaya çalışan Suriyeli vatandaşlara insani yardım olarak ulaştırdıklarını söyledi.

Soğuk kış mevsiminde bu yardımların olanca hızıyla devam ettiğini vurgulayan Mehmet Cengiz, "Ben bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Suriye'de Halep'te insanlık öldü. İnsanlık katledildi ve dünya bu yaşanan vahşeti Türkiye dışında sadece seyretmekle yetindi. Birleşmiş Milletler'in (BM) kurmuş olduğu mekanizma fiilen Suriye'deki katliamın ortağı oldu. Malumunuz Rusya, Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve şuan Esad'ın en büyük destekçisi. Bizzat bombardımanları kendi uçaklarıyla yapan o yavrucakları, anneleri, babaları, masum insanları katleden asıl faillerden birisi Rusya'dır….

Suriye'de can güvenliği ortamının tam olarak oluştuğu zaman yardımların daha da yayılabileceğini belirten Cengiz, "Şu anda da yardım gidiyor, yeter ki can güvenliği noktasında cesaret edip daha da farklı bölgelere gidebilelim. Yani can güvenliği açısından kendisini güvenli olarak görebilen yardım gönüllüleri her noktaya yardım götürebilir.