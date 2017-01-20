Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Olay günü yemekte olduğunu kaydeden Kasırga “İstanbul’da köprünün kesildiğini, Genelkurmay’ın silahlı askerler tarafından sarıldığını duyunca konuta bir araç gönderip eşimi almaları için talimat vermiştim. O ara eşim aradı, ağlamaklı sesle ‘gönderdiğin aracı nizamiyeden içeri almamışlar’ dedi. Bunun üzerine eşimi alıp Külliye’ye geçmeyi planladım. Lojman girişinde 4 silahlı asker vardı, o ara bir minibüs hızla aracımızın önünü kesti. Haydar adlı binbaşı koruma polisini iterek bize döndü, bağırarak ‘yat yat yere yat’ dedi. Onlara hitaben ‘ulan sen kimi yere yatırıyorsun, ben Genel Sekreterim’ gibi sözlerle karşılık verdim. Bunun üzerine binbaşı “biz ihtilal yaptık, artık bizim emirlerimiz geçerli, yeter sizin yaptıklarınız’ dedi. Ardından beni zorla ambulansa bindirdiler, ağzımı bantlamaya çalıştılar. Götürdükleri yerde üç uzman çavuş gayet kaba ve hoyratça ellerimi kelepçeyle bağladı. Abdest almama dahi izin vermediler, ‘teyemmüm al’ dediler. 16 Temmuz günü saat 16.30’a kadar orada kaldım. Götürüldüğüm yerin Akıncılar Üssü olduğunu öğrendim.