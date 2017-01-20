Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran'ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
HDP milletvekili Ankara'da gözaltına alındı
20.01.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Batman Milletvekili Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen Başaran'ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi
Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP,milletvekili,
439590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439590.aspx
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