Güvenlik güçlerince, son bir hafta içinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 940, PKK/PYD mensubu 315 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK: 78 PKK'lı öldürüldü
20.01.2017 - 11:47 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Son bir haftada 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : tsk,pkk,terörist,
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