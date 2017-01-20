Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

HDP'li Acar, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan "talimat" ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savunma yapmayan Acar'ın, "Gözaltına alınmam siyasi bir olay. Benim burada ne işim var? Meclis'te olmam, oylamaya katılmam gerekirken beni kasıtlı olarak gözaltına alarak buraya getirdiler. Tamamen siyasi bir olaydır. Dokunulmazlığımızın kaldırılması da öyledir" dediği öğrenildi. Acar, daha sonra serbest bırakıldı.