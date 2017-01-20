Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.





LAV SİLAHIYLA ATEŞ AÇILDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.







BAHÇE DUVARINA İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.







SALDIRGAN KAÇTI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.







VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.



