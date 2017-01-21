Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Eibol ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki hafta rejim-muhalefetin bir araya geleceği görüşmelere ilişkin Türkiye’nin beklentilerini üç başlık altında açıkladı. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kalın’ın açıklamaları özetle şöyle:

REFERANDUM: Tabii cumhurbaşkanımız bu süreci en fazla savunan, Türkiye’nin gündemine getiren lider olması hasebiyle elbette bu konuyu vatandaşlarımıza anlatma noktasında kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak. Kendisi aslında bunu şimdi de yapıyor.

YENİDEN YAPILANMA: Şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Ama tecrici bir geçiş süreci yaşayacağız. Yani referandumdan geçtikten sonra da bu yeniden yapılanma süreci birçok kanun çıkartılmasını, mevzuat değişikliğini yapılması gerekecek.

BİZE ÖZGÜ DEĞİL: OHAL sürecinde referandumun yapılmasının örneği var. Fransa’da genel seçimlere gidecekler ve OHAL’i uzattılar. Orada vatandaşın referanduma gidip hür iradesini etkileyecek herhangi bir şey söz konusu değil.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ: Sahada nispeten Astana görüşmelerini kolaylaştıran bir ortamın olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplantıda tam beklentimiz ateşkesin devam ettirilmesi, ikincisi siyasi geçiş süreciyle ilgili modaritenin nasıl olacağı konularında bir mutabakata varmaları, üçüncüsü de bu insani yardımların ulaştırılması konusunda yeni mekanizmaların kurulması. Biz burada mümkün olduğunca kapsayıcı ve kucaklayıcı olmaya çalışıyoruz.

ABD İLE YOL HARİTASI: Şimdi Obama yönetimi ile bizim iki tane temel ihtilaf konumuz var. Birisi bu YPG/PYD’ye verdikleri destek. İkincisi de özellikle FETÖ ile ilgili takındıkları tutum. Bu iki konuyu da yeni yönetimle elbette ki görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz. Törenler bir yapılsın, bir yönetim gelsin iş başına onlarla oturup bu konuları çok daha detaylı konuşacağız.

KESİN TARİH YOK: Benim gördüğüm genel manada Trump yönetiminin Türkiye’nin bölgedeki hassasiyetlerini, güvenlikle ilgili endişelerini dikkate alan bir yaklaşım içinde olduğu ve bunu koruyacağı şeklinde. Şu anda Trump’la ziyaret için kesinleşmiş bir tarih yok. Ama kendilerinin yaptığı o ilk telefon görüşmesinde, daha sonra bizim yaptığımız temaslarda görevi devraldıktan sonraki yakın bir süre içerisinde bir ziyaret bir görüşme yapılması planlanıyor.

GEÇ GELEN DESTEK: Son 3-4 gündür El-Bab’da bir hareketlenme başladı koalisyondan. Amerika’nın da uçakları uçmaya başladılar nihayet diyeyim. Ama bunun artması ve düzenli olması lazım.

SİNCAR’DA PKK VARLIĞI: Sincar’dan da PKK’nın çıkartılması konusunda Irak’lı yöneticiler çok hassaslar. Bu konuda zaten mutabıkız.

KIBRIS: Müzakereler iki başlıkta yürüyor. Bir Ada’daki konular var. Yani Türklerle Rumları ilgilendiren konular var. Bir de garantörleri ilgilendiren konular var. Bizim askeri üslerimiz, askeri mevcudiyetimiz ve garantiler konusu.. İkinci başlığa gelene kadar daha Ada ile ilgili temel konularda alınması gereken bir mesafe var. Biraz daha belli ki zamana ihtiyaçları olacak. Ama biz bunu Kıbrıs görüşmeleri çöktü başarısız oldu diye görmüyoruz. Pozisyonlar daha yakın hale geldi ama hala atılması gereken bazı adımlar var.