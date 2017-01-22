Alınan bilgiye göre, saldırıları gerçekleştirenlerden birinin terör  örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi. Saldırganın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri  listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi. Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde  bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda  girdiği bildirildi. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat  olabileceği üzerinde duruyor.