Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Şerif T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu.Kimliği belirlenen Şerif T., Tekirdağ'da yakalandı. Şerif T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Şerif T.'nin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.