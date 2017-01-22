AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi
AK Parti'ye saldırı düzenleyen terörist ölü ele geçirildi
22.01.2017 - 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen DHKP-C'li terörist Bilgehan Karpat'ın, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler : ak parti,saldırı,lav silahlı saldırı,terörist,
440302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440302.aspx
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