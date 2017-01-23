Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan kararnameyle TSK’nın personel ihtiyacının karşılanmasıyla görevlendirilen Millî Savunma Bakanlığınca, ilk olarak FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi. İç kaynaktan pilot teminine yönelik faaliyetlerle 225 personel uçuşa hazır hale geldi, FETÖ üyelerinin baskıları nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmak zorunda kalan 79 pilot, yuvalarına dönmek için başvurdu. Aralarından bir kurmay albay, 6 kadın pilot olmak üzere işlemleri tamamlanan 17 subay göreve başladı. Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK’nın pilot ihtiyacını karşılamak için birkaç hamleli plan yaptıklarını belirterek “Bu çalışmalarla pilot açığımızı kapatırken daha önce hain FETÖ’cülerin mağdur ettiği, sınıf değiştirmek zorunda kalan pilotlarımıza da haklarını teslim ediyoruz. Bu arada uçuş tazminatlarını da artırarak pilotlarımıza hak ettikleri değeri vermiş oluyoruz” dedi.