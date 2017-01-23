Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hande Soral, bir süredir birlikte olduğu İsmail Demirci ile nişanlandı. Aile bireylerinin katıldığı nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

'AK VE KARA KARDEŞLER'

Bir televiziyon programına konuk olması ve tesadüf eseri oyunculuk teklifi almasıyla yıldızı son yıllarda parlayan Hande Soral, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl'dan tanıdığımız oyuncu İsmail Demirci ile nişanlandı. Aile arasında düzenlenen mütevazı törende şıklık yarışına giren iki kardeşten Hande Soral, beyaz bir elbise tercih ederken, Bensu Soral siyah elbisesiyle dikkat çekti.

DARISI BENSU'NUN BAŞINA

Ablası Hande Soral'dan sonra oyunculuğa başlayan ve yıldızı İçerde dizisiyle parlayan Bensu Soral da uzun zamandır Hakan Baş'la birlikteliğini sürdürüyor.