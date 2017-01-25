Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sosyal paylaşım sitesinde FETÖ’ye yönelik övgü dolu sözler yazan esnaf C. D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C. D., FETÖ propagandası yapması suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan Kastamonu KOM ekiplerince, daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen A. K., E. Y., I. V. ve M. Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden A. K. tutuklanarak ceza evine gönderildi, E.Y., I.V. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.