HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ile Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı.
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HDP'li Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı
25.01.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ile Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı.
HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ile Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Etiketler : osman baydemir,hdp,osman baydemir gözaltı,
441231 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441231.aspx
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