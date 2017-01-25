Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu çerçevede ifade vermesi için tebligatla çağrılan Taşçıer hakkında, ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle bugün “zorla getirilme” kararı çıkarıldı. Kararın ardından Taşçıer, Diyarbakır’daki evinden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından alınarak, adliyeye getirildi. Taşçıer, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı