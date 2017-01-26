Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemal Bulut’un, terör örgütü PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, örgütün sözde “Kuzey Irak bölge imamı” T.B. ve “medya imamı” D.E. ile Kuzey Irak’a giderek PKK yöneticilerine verdiği tespit edildi. Bulut’un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki FETÖ/PDY’nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding’de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Ayrıca Bulut’un daha önce de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı açıklanmıştı.