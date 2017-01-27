Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün gizli yazışma programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve öğretmenlere yönelik geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlenmişti. Savcılık 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmış, düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunan 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.