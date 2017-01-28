Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede 2 gün boyunca tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye yaklaşırken evler, araçlar ve ağaçlar kardan kayboldu. Çoğu sürücü kara gömülen aracını çıkarmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ve esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar esareti nedeniyle tüm köy ve mezra yollarının kapalı olduğu ilçede, Esendere, Dağlıca ve Şemdinli’ye de ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.