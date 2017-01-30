Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya emniyet ekipleri tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında içerisinde Defterdar Vekili, ziraat mühendisi, öğrenci, öğretmen, muhasebeci, memur, serbest meslek mensubu olan ve bir kısmının ‘bylock’ kullandığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sürelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden İ.Y., F.A., H.Ç., M.L., O.T., R.E., S.A. ve V.E., Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan şüpheliler B.A., E.Ç., S.K., R.L., Ö.S., M.Ç., M.M.Ç., M.A., H.S., U.A., Ş.Y., Ö.F.O., K.B., G.S., F.D., F.K., E.B., E.A. ve A.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.