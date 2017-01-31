Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN ANKARA

FETÖ soruşturmalarında savcıların tutuklanmasını talep ederek hâkimliğe gönderdiği örgüt üyeleri için belli kriterler bulunuyor. Hâkimler söz konusu örgüt üyesi şüpheliler için 13 kriteri göz önünde tutuyor. İşte o kriterler:

∂ 17-25 Aralık sonrası eylemler. Bank Asya’da 2014 Nisan ayından sonra 4 bin TL ve üzeri para yatırıp en az iki ay tutmak. Bu kritere kredi veya bireysel emekliliği bulunan kişiler dâhil edilmiyor.

∂ Telefonunda ByLock programı tespit edilmesi. ByLock’u yoğun kullanan kırmızı ve turuncu listedekiler için bu durum tek başına delil olarak kabul edilirken, daha az kullanan mavi listedekilerin durumu diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

∂ Tanık, gizli tanık beyanları delil olarak değerlendirmekte ancak isimsiz ihbarlar delil olarak değerlendirilmemekte.

∂ Örgüt tarafından belirlenen oran nispetinden maaştan her ay düzenli olarak örgüte himmet adı altından yardımda bulunulması. Yapılan maaş ile bağışın orantılı olması.

∂ FETÖ’cü üst düzey kamu görevlisi olanların çocuklarını tedbir amacıyla FETÖ’ye ait okul ve dershanelerine göndermedikleri değerlendiriliyor. Bunun için FETÖ’nün okul ve dershanelerine çocukların gönderilmesi delil olarak düşünülmüyor.

∂ FETÖ’yle bağlantılı derneklerde yönetim ve denetim organlarında görev yapmak.

∂ Kişinin öğrencilik yıllarında örgüte ait ev ve yurtlarında kalmış olması tek başına delil değil. Mezuniyetten sonra örgütle bağı olup olmadığına bakılıyor.

∂ Örgüte bağlı TV kanallarının DIGITURK’ten çıkarılmasının ardından toplu hâlde DIGITURK aboneliklerini iptal edilmesi de delil sayılıyor.

∂ Örgüte ait veya bağlantılı otellerde örgüt tarafından belli amaçlarla düzenlenen toplantılara katılmak. (HSYK seçiminden önce ve sonra yapılan toplantılar gibi)

∂ Zanlının üzerinden 1 dolar çıkması, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek yan delil olarak kabul ediliyor.

∂ Kişinin örgüt içinde tayin edilmesi delil olarak değerlendiriliyor.

∂ KPSS, askeri veya polis okulu sınavları gibi kamu kurumlarına giriş için yapılan sınavlarda önceden soruların elde edilmiş olması tek başına delil kabul ediliyor. Bu konuda kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına bakılıyor.

∂ Örgüt üyelerinin aralarındaki iletişimin tespiti için HTS kayıtları da dikkate alınıyor.