Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemeleri için BM Mekanizması tarafından alınan kararda Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapsedilmesinin yargının bağımsızlığını ihlal ettiği belirtildi.

Mahkeme Akay'ın 14 şubata kadar bırakılması gerektiğini de hükmetti.

Akay'ın serbest bırakılarak Ruanda Soykırımı ile devam eden davalarına dönmesi gerektiği vurgulandı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Yargıcı Aydın Sefa Akay FETÖ üyeliği iddiasını reddetmiş, 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği' üyesi olduğunu söylemişti.