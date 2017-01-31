Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli 2 akademisyen ile iş adamları A.H., M.R.B, A.K. ve İ.K.’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 2 tabanca, 12 şarjör, 30 bin lira, çok sayıda tabanca namlusu, büyük miktarda fişek ve doküman ele geçirildi.
Van’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
31.01.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : van,fetö,gözaltı,
443015 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443015.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER