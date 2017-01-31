Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) adlı BM kurumu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ'cü hakim Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını talep etti. Akay, 1994'teki Ruanda Soykırımı'ndan hüküm giyen eski bir Ruandalı bakanın davasını gözden geçiren BM yargıçlar heyetinin bir üyesiydi.

MICT, Akay'ın diplomatik korumaya sahip olduğunu vurguladı. Ankara, Akay'ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları geçmişte reddetmişti.

"14 ŞUBAT'A KADAR BIRAKIN" KÜSTAHLIĞI

MICT, Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını ve aleyhindeki tüm hukuki işlemlerin sona erdirilmesini talep ediyor. Talepte, devletlerin MICT'in taleplerine uyması gerektiğini söyleyen BM Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunuluyor.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI" BAHANESİ

MICT, Akay'ın yerine başka bir yargıcın getirilmesinin, "yargısal bağımsızlığına "büyük darbe" vuracağına, çünkü bu şekilde bir davanın ele alınışına bir ülkenin müdahalede bulunmuş olacağına" dikkat çekti.

MICT Başkanı Theodor Meron "Diplomatik koruma bağımsız, uluslararası bir yargının yapı taşıdır" dedi.